今年大考分發招生放榜，專家分析，考生選擇校系傾向就業導向及「選系不選校」，成大資工系、中央化材系分別首次贏過台大機械系、台大地質系；此外，全部1900個參與招生的系組中，有650系（占34％）招生率未達5成，甚至有180個系組掛0，相當慘。

升學專家藍天予表示，今年分發入學，醫牙學系排名跟去年差不多，但私立北醫醫學系（自費）表現不錯，已跟陽明交大醫學系（自費）處於伯仲之間。今年要進醫學系自費、公費的門檻分別是5科254級分、251級分，其中進台大醫學系要280級分、進台大牙醫系要273級分。

至於理工科系方面，台大電機系要4科217級分才錄取、台大資工系採計4科經過加權後的錄取分數是286.5級分。藍天予說，考生選擇理工科系時，非常就業導向，甚至會「選系不選校」，不見得要讀台大，但要讀一個有就業前景的科系。

舉例來說，今年成大資工系錄取分數是238級分、台大機械系是235級分，成大資工系首度贏了台大機械系；中央化材系錄取分數是209級分，台大地質系是208級分，中央化材系也是首度贏了台大地質系。

今年最可怕的是，在全部1900個系組中，有650個系組招生率不到5成，有180個系組招生數掛0。招生率不到5成的系組，文化大學有65個、淡江有32個、東海有29個、實踐有33個，傳統老牌私校已經倒成一片。

在招生數掛0的系組中，不乏公立大學，台中教育大學英語系、東華大學民族事務與發展系原本要招36人、2人，但最後卻一個都沒招到。私立大學方面，文化大學法律系企業金融法制組、元智大學管理學院學士班（英語專班）分別要招33人、5人，最後一個都沒招到。

升學專家劉駿豪表示，今年是新大學考招制度第一年，考生對科系落點掌握度不夠，加上少子化因素的影響，導致一些校系招生奇慘不比。不過他認為今年只是雪崩的開始，未來大學招生將更困難。