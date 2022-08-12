本季除了關注我國好手張育成在大聯盟的表現，日本職棒、小聯盟也有很多焦點，身處響尾蛇1A的投手林昱珉、費城人1A野手李灝宇都在今天出賽，林昱珉先發主投3.2局飆出7K，不過失掉3分，李灝宇則上演單場2安打1分打點，目前已連4場比賽都有安打，表現相當強勢。

我國19歲投手林昱珉日前升上響尾蛇1A，7月底初試啼聲，投5局狂飆9K無失分，最後奪下生涯首場勝投，過去他在新人聯盟就展現十足K功。而今天他再次為球隊登板強碰水手，但開賽就出現狀況，接連被敲安、投出保送，一口氣失2分，3局更丟出暴投，之後繼續被敲安丟掉第3分。

4局狀況仍未好轉又送出暴投，不過靠著拿手的三振抓到第2個出局數退場，主投3.2局被敲8安打失掉5分(責失3分)，雖然此戰狀況不佳，但三振功力依舊，相信這還是他未來最堪用的武器。而另一頭費城人1A野手李灝宇狀況火熱，與大都會的比賽整場繳出4支2還貢獻1分打點。

李灝宇擔任先發打3棒指定打擊，1、4局都未有建樹，不過在6局敲出右外野方向安打，8局更擊出帶有打點的游擊方向安打，幫球隊拿下追平分，目前他已經連4場比賽有安打，這場比賽結束打擊率高達.288，後勢看漲，期待他能繼續繳出好表現。