【全程影音】林智堅宣布退選桃園市長 認了「論文寫作瑕疵」道歉：我坦然離開 @中時新聞網 ​

民進黨桃園市長參選人林智堅今中午開記者會表示，「我不願意因為個人不足與缺陷，造成團結台灣陷入泥淖無法出聲，我選擇離開桃園市長的戰場，即將在另一個戰場捍衛清白」。

民進黨祕書長林錫耀表示，對於接棒人選，目前選舉鐵三角，林智堅、鄭文燦跟鄭運鵬搭配非常好，加上鄭運鵬是現任立委，不但可以延續鄭文燦政績，也可以立即投入接棒戰場，一致同意鄭運鵬投入選戰。

林智堅強調，半途成為傷兵離開戰場，但個人清白是一輩子，我不會避戰，選擇救濟手段捍衛清白。