鋒魁科技(7530)上半年合併營收為1.2億元，較去年同期成長8％，毛利率15％，本期淨損2467萬元，每股虧損0.77元。

鋒魁指出，上半年度毛利率衰退，主要受疫情與國際情勢影響導致缺工及材料成本上升，進而影響整體毛利率；另外，上半年度為推廣PUMP新機搶佔市佔率，因此以DEMO及優惠價銷售與客戶，導致成本增加，且大陸孫公司有貨款折讓，加上營運轉型，停止原PUMP維修業務，全力以PUMP新機銷售為主，因此成本增加，都是影響毛利率原因。公司認為，這大部分屬於一次性因素，下半年毛利率可恢復正常水準。

鋒魁新產品半導體等級真空幫浦，在英日品牌寡占市場的情況下，具有成本及在地化生產服務等優勢，且產品技術性能品質也具國際水準。由於真空幫浦需連接晶圓廠、面板廠昂貴主機台，因為該公司產品屬市場新進者，須一定時間的客戶驗證測試推廣，目前已出機50台以上給予台灣及大陸的客戶，另外，在手訂單已超過百台以上，並已有數個大型客戶洽談百台量體以上的大型訂單。

為滿足明後年客戶需求，該公司已購置苗栗三灣土地來增擴新機生產產能。目前電子業雖然面臨短期的庫存調整，但未來面板、半導體業等對於精密Pump的需求，依然持續強勁。預計鋒魁產品驗證推廣期一過，可樂觀期待該公司明業績表現。