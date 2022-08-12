臺南市長黃偉哲（左）繼挑戰鬼滅之刃後，將於13日在南美館午夜專場挑戰新造型Cosplay。（臺南市政府提供）

17LIVE首度跨界與臺南市政府觀旅局、臺南市美術館合作，由國民女友林莎擔綱主持率隊五位人氣17LIVER潛入南美館3場「百鬼漫遊Cosplay午夜專場」，裝神弄鬼Cosplay帶大家見證這場充滿震撼的殭屍、妖怪展品及猛鬼亂舞的盛宴，以及與最強女鬼陳守娘對決。

林莎坦言聽到要夜遊南美館讓她內心滿害怕的，因為自己八字比較輕，鬼真的是她的罩門，她很容易感覺到氣場不對，又愛腦補亂想，笑認自己是看完鬼片一定要開燈開音樂的那種人，林莎說自己出發前會找一天先去拜拜，並且帶著一個恭敬的心前往。八字輕的林莎確實曾有靈異體驗，她說之前某次住飯店，整晚感覺很不對勁，一直感覺有一個士兵在她房內巡邏走動，只要她一翻身或有動靜，士兵的眼神就會看過來，她怕到不敢亂動，隔天全身僵硬痠痛，完全沒睡好。

這次前進臺南地獄之旅，LIVER們各個有備而來，黃子宇有帶大甲媽祖的壓轎金護身，還有帶她義父田都元帥賜的避邪桃木劍，還帶了一個有大勢至菩薩心咒的手環；林俞汝日常本來就會拜拜，也會在錢包放保平安的符; 鼓手木蘭皮夾裡面有護身符，也還有寶寶準備的包公護身符，他自己身上會戴著黑曜石造型108顆念珠；水豚飆車也選擇帶護身符。

幾位LIVER如此小心竟是因為他們大多曾有靈異體驗，黃子宇說自己曾在碧潭橋夜遊時突然自己失神走到湖邊，後來是有朋友拉住她才沒事的。俞汝最近是妹妹的女兒洗澡時對著浴室天花板一直看，連看很多天之後每次洗澡都爆哭，之後帶去收驚才好轉。木蘭是去年去小琉球拍MV的時候，拍完他騎車回宿舍途中，雖然騎很慢車子竟打滑摔車，回來請占卜師算卦才得知自己卡到陰，他住宿的那房間，有一位姊姊待在那，因為木蘭那陣子太忙狀態不好，身上也沒配戴護身符，才會卡到陰。水豚飆車則是跟大學同學去小琉球夜遊時，想去看白天沒去的景點，結果導航一直帶他們前往同一塊空地，隔天早上再繞回去景點卻好好的出現面前，都相當不可思議。

林莎和黃子宇Amanda、鼓手木蘭、林俞汝annie、水豚飆車、搞怪妞嘉恩等5位的17人氣LIVER將現身臺南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」特展，帶大家直衝中元節隔天的Cosplay午夜專場「猛鬼流水席」，參與試膽的17LIVER將依館方規定Cosplay各變身不同亞洲幽魂，一起帶大家追尋三尊仿真殭屍、LIVER們緊張刺激的遊戲闖關，透過與臺南市政府觀旅局合作將在節目中為大家講一個深植臺南人心的鬼故事，帶大家認識「最強女鬼-陳守娘」及她大戰神明的精采歷程，重量級來賓臺南市長黃偉哲也將以全新Cosplay造型現身參加節目與直播觀眾即時互動，帶來臺南最新觀光及美食情報，並準備了今年臺南國際音樂節-億載京城-經典浪漫音樂會價值2000元的門票作為觀眾們的加碼Q＆A抽獎好禮。