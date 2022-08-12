台積電楠梓產業園區8月7日舉行動土，完成半導體產業鏈關鍵拼圖，多位半導體產業專家10日在高市經發局主辦的「2022投資高雄城市產業論壇」上發言指出，看好高雄有潛力發展為國際人才居住城市、台積電高雄設廠將帶來群聚效應，而中央推動大南方計畫及高市府努力讓高雄後發先至、華麗轉身，肯定高雄未來半導體產業發展可期。

高市經發局主辦的這場論壇聚焦高雄半導體產業帶動城市發展願景，國際半導體產業協會（SEMI）、ASML、日月光、旺宏等半導體大廠代表與專家受邀，與論壇主持人、《財訊》社長謝金河、高市經發局長廖泰翔，針對「高科技S廊道成形，掌握高雄轉型的關鍵動能」主題深入對談。

廖泰翔首先說明高雄半導體產業布局規畫，他表示，市長陳其邁上任後優先推動產業轉型，積極招募半導體產業鏈進駐，在封測大廠日月光建立的良好基礎往上延伸，從半導體製造、設計進一步帶動在地石化、金屬產業轉換為先進材料與設備，近兩年已取得豐碩成果。

他也提到，招商過程站在企業需求角度與其建立良好互信互動，才能招募到台積電等大廠投資進駐，未來將依中央大南方、大發展計畫，建設南部半導體S廊帶，帶動產業轉型升級。

對談中ASML台灣暨東南亞區人資長劉伯玲則指出，過去半導體產業南北失衡，台積電落腳高雄後將帶動周邊產業鏈南下，也舉ASML現有4,400位員工中，已有1,770位在南部為例說明南部快速發展。她也建議有意進入半導體產業學子應具備國際視野與第二外語能力。她看好高雄有高度潛力發展為「國際人才居住城市」，盼透過對的政策與制度有效助攻高雄產業發展。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，因全球地緣政治與供應鏈重組，加上中央大南方與半導體S廊帶計畫，高雄現今半導體佈局可說是天時地利人和，掌握到全球經濟布局下產業升級、華麗轉身重要契機。

曹世綸分析，高雄半導體產業發展以日月光封測為首，加上台積電先進製造、華邦電及材料專區，穩茂化工半導體、IC設計義隆和群聯等，過往台灣科學園區發展少有如此完整供應鏈群聚在同一個城市，高雄的科學園區發展潛力不可小覷，可預見未來高雄能在全世界半導體產業聚落佔有一席之地，可說是後發先至、來得早不如來得巧。

旺宏微電子及記憶體事業群副總倪福隆則表示，放眼全球IC產業，台灣在封測及晶圓代工佔比逾6成，但IC設計僅佔2成，仍有相當大的發展空間，且IC設計屬高產值、高收入的腦力密集產業，建議高雄未來可朝IC設計發展。他也建議為吸納國外頂尖IC設計人才，產官學要一起努力攬才與留才，市府應設立雙語實驗學校增加誘因，對於企業關注的綠電與碳權，市府也應與企業合作，才能吸引更多企業進駐高雄。

日月光半導體資深副總周光春發言時肯定市府表現，並以鑽石理論解釋半導體產業鏈的關係，強調台積電、ASML及日月光各自扮演產業鍊不同角色與分工，目前高雄製造端已有設計與設備，未來製造規模要提升，同時把周邊設備及關鍵材料吸引進駐，聚落會越來越擴大，期待楠梓產業園區未來變成科學園區，高雄做好配套佔據更有利的地位。

對談最後經發局長廖泰翔感謝企業給予建議，他也說明高雄產業策略佈局，其中北高雄半導體先進產業已經成形，南高雄則有5G AIoT產業落腳在擁有世界級海景的亞洲新灣區，未來高雄也將建構適合國際人才居住的環境，加速朝國際級城市邁進。(記者張雅雲/高雄報導)