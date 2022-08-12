近年來外送平台相當發達，美食、生鮮雜貨都能外送，因此大家都離不開便利的外送服務，每天路上時常能看到外送員的身影，這也讓外送員必須要接觸形形色色的客人，彼此的互動也常成為話題。日前就有一名外送員在網上分享，自己在送餐時遇到奇怪的客人，讓他覺得莫名奇妙，貼文一出，網友也都直呼傻爆眼。

近日有一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」上發文，他表示前幾天送餐時，遇到一位奇怪的客人，當時原PO拿著餐點在門口等候客人，看到客人開門後，原PO正要像往常一樣滿臉笑容對客人說：「用餐愉快」，結果還來不及說出口，對方就直接對原PO大喊：「你們外送怎麼那麼貴？我以後不叫了！」

對方吼完原PO後就大力甩門離開了，留下滿頭問號的原PO，不過因為對方已經事先用信用卡支付了費用，所以原PO雖然覺得莫名其妙，但也只能摸摸鼻子走人。事後外送員將自己遇上奇葩客人的事情分享在網上，意外引起許多網友回應。

原PO遇上奇葩客人，覺得莫名其妙。（示意圖／達志影像）

對此，多數網友都認為那名客人很沒禮貌，明明下單前就可以看到價錢，愛點又愛嫌，紛紛直呼傻眼，「明明標價都在上面，硬要點還要嫌」、「嘴上說貴！但身體很誠實」、「回客人『貴又不是我收的！』」、「沒錢還是要讓你知道一下吧」、「現代人壓力大，硬要」、「情緒失控了...不想付那麼多錢，但又想吃！」、「不是Uber貴，是你窮」；也有網友猜測客人可能因為別的事正在氣頭上，所以隨便找人發洩，「可能卡被家人拿去結帳，很生氣」、「打牌輸錢，不爽嗎？又沒人求他訂」。