台人赴柬埔寨打工遭詐騙的狀況頻傳，一名網友表示，身邊有一位朋友被自己信任的人騙去柬埔寨工作，遭受被割舌頭的虐待後，家人為了保護他，立刻繳了30萬的贖金，結果對方收到錢以後也沒放人，而他的這位朋友至今已失蹤2個月了。因此想提醒大家別再心存僥倖，認為自己有可信任的對象幫忙介紹工作，就不會遭遇這樣的慘劇，在生命威脅的前面，人都是自私的。

一名網友近日在柬埔寨旅遊的相關社團中表示，以前的詐騙集團只是單純騙錢，現在很多都已經轉型成人蛇集團、擄人勒索集團或是販賣器官集團。不要再抱著僥倖的心態，想說先去看看再說，真的不行就回台灣，因為你去了可能就再也回不來了。

該網友指出，詐騙集團門口有軍隊駐守，敢逃跑就開槍射殺，沒死的就抓回來打，女的可能被性侵、男的則是賣器官，不然就是受害者的家人付贖金，沒錢的話，就叫你去騙朋友過來抓交替，所以不要以為朋友不會騙你！任何人找都不要去才對！

該網友分享，他的朋友就是被信任的人騙去柬埔寨，至今已失蹤2個月，舌頭也被殘忍地割掉，但現在都還回不來，朋友的家人為了保他，立刻匯款30萬贖金，但錢順利轉過去後，這位朋友卻失聯了，這代表就算有能力給贖金，也不保證人能夠順利回來。且遇到這樣的狀況報警也沒用，東南亞國家多是軍政府，軍警都和黑幫有勾結。

該網友也貼出許多張柬埔寨當地的照片，其中有張對話截圖，只見朋友傳了一張舌頭被割掉一半的照片，痛苦地喊說「我快死在這裡！我好痛苦！我不想死在國外。」悲慘狀況讓原PO忍不住呼籲，不要再有人被騙去柬埔寨、菲律賓工作了好嗎？也不是只有這兩個地方，現在整個東南亞都這樣。

貼文引起網友熱議，不少人嚇歪直喊可怕，也有很多人擔心地說，即便網路上充斥著赴柬埔寨打工詐騙的訊息，政府也不斷張貼相關資訊宣導，但還是有很多人相信自己跟其他受害者不一樣，不斷有人為了高薪賭一把，讓人看了很難受。