樺漢(6414)因3大營運主軸下半年旺季營運表現均可期，法人預估營收逐季增加，然而，法人先前對樺漢的推薦已到價，加上考量Kontron AG出售IT service業務所衍生的營收缺口，短期不易以物聯網產品線完全填補，故法人將樺漢的投資建議由買進調整為區間操作，目標價給予265元。樺漢周四已衝上250元之7個月低價後，周五開高翻黑走低，收跌4.95%報230.5元，收當日最低點，5日線告失。

受惠於系統整合、設計製造業務出貨暢旺，樺漢第二季營收增加至268.39億元，季增10.58%。雖然樺漢第二季毛利率受系統整合業務產品組合、設計製造業務原物料採購成本增加影響而降低至20.39%(首季為21.03%)，但在規模經濟效應發揮下，稅後淨利增加至4.41億元，季增40.63%。

樺漢轉投資之德國上市公司Kontron AG董事會決議出售轄下德國、瑞士、波蘭等11國市場之IT service業務予法國上市公司VINCI，以專注於毛利率較高的物聯網領域，此一出售案預計交易金額為3.89億歐元，處分利益則為1.92億歐元(目前樺漢對Kontron AG的持股比例為27.59%)，現正交由德、法兩國政府進行反壟斷審查，樺漢指出，交割時間約在今年第四季至明年第一季，法人預估，屆時將貢獻樺漢15.89億元的獲利，惟亦須留意物聯網新增訂單金額是否能順利填補出售IT service業務所衍生的營收缺口。

展望今年下半年，法人認為，系統整合的營收成長性仍為3大營運主軸中最高，受惠於半導體擴廠商機現階段帆宣的在手訂單金額仍為歷史新高，預估將帶動系統整合業務2022年的營收年增49.73%。其次，設計製造業務近期在博弈彩票/金融/零售、網通/資安等領域接單暢旺，加上歐洲新廠今年7月已開始營運，預估設計製造業務2022年的營收年增16.6%。至於在品牌業務的部分，樺漢指出，以5G電信、軌道交通等垂直市場出貨表現較佳，法人預估2022年相關營收年增8.02%。整體而言，因3大主軸旺季效益均可期，預估樺漢下半年營收將逐季成長。