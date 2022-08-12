筆電代工大廠仁寶(2324)公布2022年第二季財報，受中國大陸封城影響，歸屬母公司稅後淨利降至20.17億元，為近2年低點，每股盈餘（EPS）0.46元。累計上半年歸屬母公司稅後淨利41.75億元、年減17.93％，每股盈餘0.96元。

仁寶2022年第二季合併營收2656.5億元，季減0.82％、年增1.78％。毛利率3.63％，略低於首季3.65％、優於去年同期3.36％。惟營業利益19.77億元，季減29.64％、年減22.44％，使營益率降至0.74％，雙創近9季低點。

由於本業獲利明顯下滑，仁寶第二季業外收益8.21億元，雖季增達近2.82倍、年減8.78％，但歸屬母公司稅後淨利20.17億元，仍季減6.49％、年減18.24％，降至近2年低點。每股盈餘0.46元。

累計仁寶上半年合併營收5335.08億元、年增0.47％，毛利率自3.45％升至3.64％，但營業利益47.87億元、年減達17.81％，使營益率自1.1％降至0.9％。歸屬母公司稅後淨利41.75億元、年減達17.93％，每股盈餘0.96元。

仁寶表示，受中國大陸封城、生產物流受阻影響，導致第二季營收較首季下滑，且封城導致相關費用增加，導致營業利益明顯下滑。業外收益較首季顯著增加，主要受惠業外收入穩定及匯兌收益貢獻。