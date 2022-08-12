舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）周四表示，雖然9月升息0.5個百分點「合乎道理」，但由於通膨實在太高，她對於更大幅度的升息抱持開放態度。

戴利接受彭博電視台訪問時表示，我仍然認為9月可能升息50個基點，但如果數據出現不同變化，我對升息75個基點亦抱持開放的態度。她表示自己不想被最近通膨數據改善所欺騙，在聯準會於9月20日、21日開會之前，還會有更多有關於就業和通膨的數據。

在戴利釋出鷹派信號之前，美國勞工部周三公布的7月消費者物價指數沒有較6月進一步升高，而周四公布的7月生產者物價指數（PPI）則意外下跌。

美國7月PPI月減0.5%，較6月的月增1%大幅放緩，為新冠疫情爆發以來首次下滑。市場預期為月增0.2%。

與去年同期相比，7月PPI年增9.8%，較6月的年增11.3%大幅回落，創下2021年10月以來最小年漲幅，並低於市場預期的年增10.4%。排除波動較大的食品、能源和貿易服務價格後，7月核心PPI月增0.2%，低於6月的月增0.3%。與去年同期相比，7月核心PPI年漲5.8%，低於6月的年增6.4%。

周三公布的7月CPI年漲8.5%，略低於分析師預估的年漲8.7%，並較6月的年漲9.1%放緩，但仍接近40年高點。此外，7月CPI與6月持平，較6月的月增1.3%大幅放緩，並低於市場預估的月增0.2%。

通膨放緩的跡象促使利率期貨市場轉而押注聯準會9月將升息50個基點，而非先前預期的升息75基點。

聯準會很快就會放緩升息步伐的預期激勵近來美股走高，但不斷上漲的股價可能使聯準會藉由提高借貸成本來收緊金融環境並減緩經濟增長的努力前功盡棄。

戴利表示：「我們不希望金融環境變得寬鬆」，她並表示在評估金融環境時，自己所關注的不只是股市，還有企業與消費者的借貸成本，以及已經急升的抵押貸款利率，「我真的希望在這個過程中，這些都能持續保持緊縮」。

戴利亦反駁市場對於本輪升息後將迅速降息的預期。根據芝商所（CME）的利率期貨價格，投資人預期聯準會明年將降息約50個基點。

戴利表示，我不認為會是這種駝峰形的變化，把利率提高到非常高的水準後調降。我認為應將利率提高到我們認為合適的水準，然後維持在那裡。

自3月以來，聯準會已將其短期政策利率從接近於零調升至目前的 介於2.25%～2.5%。戴利重申其觀點，即今年利率需要升至3.4%左右，並在明年進一步升高，以限制增長並降低通膨。

戴利在訪問時表示，即使本周數據顯示價格壓力略有緩解，但今年消費者購買相同商品和服務的開銷仍比去年高出8.5%，她表示：「通膨太高了」。