111學年度大學分發入學管道12日放榜，高雄市高雄中學與高雄女中成績相當亮眼，光是2校錄取國立台灣大學的學生就有180位。今年因應新課綱調整，對學生、家長與老師來說都是新的挑戰，而雄中、雄女依舊穩定展現高水準，開出亮眼成績。

大學考試登記分發結果出爐，今年雄中總計有770人上榜，錄取國立大學達675人，錄取台大104人、清大58人、陽明交大55人、成大140人、政大29人，5校共計386人。高雄女中今年總錄取學生人數717名，錄取台大的學生有76名，國立大學錄取人數557名，錄取率達74％。

高雄中學表示，該校身心障礙特殊生以及清寒學生克服困境、奮發向上，分別計有12人錄取頂尖大學科系，考取台大電機系、台大資工、台大物理、台大生命科學系與陽明交大，清華，政大等知名科系就讀，表現令人激賞。

高雄女中校長鄭文儀表示，此次因為新課綱調整，對學生及老師都是挑戰，新的分科測驗，變成級分制，相當複雜，對大家來說都是困難的一年，但依舊保持亮麗的成績。而今年雄女上頂尖大學的人數也比去年更加亮眼。