現年55歲的「相聲瓦舍」創辦人宋少卿，去年底因碰撞車禍被查出酒測值高達0.95毫克，而這已是他第5度酒駕，遭依公共危險罪嫌移送法辦，最終法院判處他須拘役5個月、併科罰金5萬，5個月的刑期可易科罰金15萬，事發至今已1年多，他的10年夥伴兼「相聲瓦舍」團長馮翊綱今天(8/12)發表了聲明，心寒痛訴宋少卿事發後毫無說明處理，處於失聯狀態，讓他心寒決定切割。

宋少卿爆出5度酒駕後，除了出庭外，不僅對外近乎神隱，對親友似乎也是全面失聯，今天他的老朋友兼夥伴馮翊綱，在「相聲瓦舍」臉書粉專上貼出一則以〈回應某種「在乎」〉為題的聲明，表示宋少卿不只是「相聲瓦舍」的一個團員而已，他是台柱，坦言少了他，讓整個運作都感到吃力。

馮翊綱在「相聲瓦舍」官方臉書上，發長文聲明。(翻攝自相聲瓦舍官方臉書)

馮翊綱直言，宋少卿是個喜劇奇才，「從我認識他的那天就是，他就有本事搞得大家必須『在乎』他」、「我們被他耍了、騙了。還甘願地傻笑。台上這樣，真實生活也這樣」，表示宋少卿是無可取代的，沒有也無法有任何一位演員來補位或頂替他，其他夥伴的存在，是來發揮宋少卿的才華特色，並沒有他的代替者，也導致如今馮翊綱新寫的劇本，都得排除宋少卿，不然不好排演。

馮翊綱表示，「相聲瓦舍」是打算一直經營下去的，「但我受不了一發布宣傳，就有人仰著脖子叫『我要宋少卿』，那對我的劇本、對其他夥伴的參加演出，是多麼不經意、無情的『不在乎』？」他也對宋少卿又鬧酒駕的風波表達看法，認為酒駕事件十分嚴重，但沒到要懲罰宋少卿終身不准上台的地步，覺得這樣「不合比例」，且他已受罰過，「人就重生了，我們是法治社會」，馮翊綱是真心盼望事件落幕，就可安排宋少卿回歸，就如王偉忠所鼓勵他的一樣，「繼續快意江湖」。

但事情卻不是這樣發展，馮翊綱痛訴，如今事情已過去半年，宋少卿卻連一通電話都沒打給他過，也無道歉、說明、處理，這讓馮翊綱不禁納悶「彷彿我們不曾是搭檔」，因此感到心寒，不禁說重話「以為一直躲著事情就能自然解決？」