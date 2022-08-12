因應數位時代，新北市政府推行「新北幣」，7月試辦上路後，目前已有五股市場79家業者合作，希望年底達到4000多家目標。不過，數位支付平台多樣，目前新北幣平台手續費未定，地方質疑未來實際效益，也擔憂是否會成為市府爭取選票的工具。對此，新北資訊中心表示，新北幣是公益性政策，運用在市政行銷推廣上也具有節能減碳的效果，並非選舉考量，將待四大超商合作促成後，正式上線。

新北資訊中心參酌高雄幣、台東TT PUSH踢一下、花蓮好Q等地方作法，去年底設計出具有流通性、整合支付平台特性的新北行動支付APP（NewTaiPAY），除了可以綁定信用卡，也配合市府活動進行活動推廣，民眾未來參與市政活動，就可獲得點數，並在合作商家消費使用。

新北幣7月試辦至今，市府與商圈、百貨等單位積極接洽，目前有意願業者約2000多家，市府7月時也曾配合五股公有市場開幕活動試辦，贈送100元點數，投入約20萬元經費。不過，攤商事後表示，贈送活動結束後，幾乎無民眾使用新北行動支付APP，大多還是使用常見的Line pay等行動支付工具。

市議員廖宜琨表示，流通貨幣有循環價值，但新北幣都是點數兌換，帶動地方經濟加成有限，況且市面上有台灣pay、Line pay、街口支付等多樣平台，市府如何說服商家使用仍待質疑，不能都靠市府編列預算支應。

地方則質疑，新北幣試辦時間過於敏感，選戰將近，民眾參與市長出席的市政行程，若還能獲得獎勵積點，等於變相成為選舉工具。

不過，市議員江怡臻表示，推行數位工具需要好一段時間，培養大眾使用習慣，因此說有選舉考量代表完全不理解數位工具，她對於新北幣發展抱持正面看法，但也希望市府將規則說清楚，未來會收取多少手續費，以及使用平台是否能達成普及化，才能帶起市民使用率。

對此，新北資訊中心主任陳富添表示，新北幣屬於公益性推廣，市府過去活動都會由各局處行銷推廣，難免會發送行銷品，多少造成碳排放，但新北幣上線後，將獎勵轉為數位化，為持續平台運行，第一年經費是另外編列預算實施，不過平台穩定後，未來將從各局處行銷費用編列運作，不會有浪費公帑疑慮。

新北資訊中心說，市府在今年底前都不會向合作商家收取手續費，民眾換取點數後也會給予商家10元新北幣回饋，提升誘因，至於後續是否收取手續費，仍在與商家溝通中，目前百貨、商圈、市場等單位都有合作意願，市府正積極與四大超商接洽，若順利合作，郊區、都市等地區都可享受到資源。