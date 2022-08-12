南韓總統尹錫悅今（12日）特赦三星電子副董事長李在鎔、樂天集團會長申東彬等多名商業界人物，並強調此舉是為了要解決當前的經濟危機。有分析師認為，李在鎔解除「封印」後將加速三星的鉅額投資或併購案，並在晶圓代工領域上追擊對手台積電、英特爾。

路透社報導，下周一（15日）將是南韓光復節，今宣布特赦千人，最受矚目的是李在鎔與申東彬，而李在鎔獲得特赦後將可以更自由的進行商業活動，李在鎔去年初因賄絡前總統朴槿惠被判刑2.5年，去年8月解釋出獄，今年7月底完成刑期，但還有參與商業活動的限制。

如今獲得特赦也等於恢復自由身，南韓法務部長韓東勳表示，鑒於迫切需要克服國家經濟危機，決定特赦能透過技術投資和創造就業機會來引領國家成長的經濟領導者。

研究機構Leaders Index負責人Park Ju-gun表示，特赦能解決李在鎔在推動業務的限制，未來三星可能會加速進行鉅額投資與併購，過往這些決定都必須經過李在鎔同意，而先前則因為官司而出現僵局。

事實上，早在獲得特赦前，李在鎔就已將在檯面上活躍，5月曾陪美國總統拜登訪問三星平澤工廠，6月還有歐洲行並與半導體關鍵設備廠商ASML高層會面。

不過有專家提到，目前李在鎔仍有官司在身上，法律風險仍然存在，但特赦案已經讓他在未來一段時間，可以積極處理公司業務。