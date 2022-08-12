民進黨桃園市長參選人林智堅（見圖）12日在祕書長林錫耀陪同下召開記者會，宣布退選。（郭吉銓攝）

【全程影音】林智堅宣布退選桃園市長 認了「論文寫作瑕疵」道歉：我坦然離開 @中時新聞網 ​

帶頭挺抄襲?!網怒灌小英臉書 藍轟:憑啥叫人"別信台大". │中視新聞 20220811

針對林智堅論文風暴，民進黨選對會及相關當事人今(12日)中午在總統官邸舉行會議，由林智堅自行宣布退出桃園市長選戰，立委鄭運鵬接下任務。民進黨下午舉行記者會對話說明，民進黨秘書長林錫耀轉述蔡英文總統對此事看法，非常不捨，還是認為智堅個人清白，論文抄襲的問題她還是相信他。

民進黨秘書長林錫耀轉述，總統表達她對智堅因為個人遭遇這樣的冤屈，為了大局希望切割戰場，避免選舉失焦，她是非常不捨，蔡總統、蔡主席還是認為智堅個人清白，論文抄襲問題她還是相信他。

林錫耀說，各位也了解智堅市長要循程序依法捍衛自己清白，不是短時間會有結果，選舉要往前走，所以總統跟選對會成員一樣心情，雖然一時心情挫折，但相信應該很快可以重整旗鼓，可以團結大家，贏得最後勝利。

至於何時選決定退出選戰？林智堅表示，今天中午他向選對會成員報告想法，不希望整場選舉國民黨用他個人論文極盡攻擊抹黑，讓整個選戰都失焦，自己個人事小，但讓其他縣市候選人可能提出很好的程是擘畫願景都沒辦法備充分看見，這是他提出這個想法的關鍵，「我個人的事都是微不足道、枝微末節」。˙

他說，桃園的發展與未來能不能更好，還有台灣在2022選舉能夠回到正軌，這都是他在這次做出決定最重要的考量。