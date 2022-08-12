民進黨台北市長參選人陳時中昨受邀出席六師聯誼會，傳公器私用要求六師成立後援會，陳時中競選總部發言人莊瑞雄強調，「六師那是胡說八道」，對於類強迫說法也直言，那些都是知識份子、社會的精英，類強迫會被「幹譙」。

外界傳陳時中組織六師後援會，「六師」是指醫師、牙醫師、中醫師、建築師、會計師及律師，對此，莊瑞雄受訪時表示，「六師那是胡說八道，不知道誰去講的」，他自己是台北市律師公會，也是六師之一，聯誼會是好意邀請他們去參加，「聯誼會又不是後援會」。

莊瑞雄強調，六師裡各別公會成員有藍有綠，每次選舉中，藍綠陣營會各自去成立後援會，只是當中各自支持比例不同，但「輸人不輸陣」，後援會就是這樣。至於外界說有類強迫，他也直言，那些都是知識份子、社會精英，類強迫會被「幹譙」，此說法是胡說八道。

至於有英系立委在民進黨群組質疑挺林智堅作法，遭爆料是蔡易餘、陳明文，莊瑞雄解釋，蔡易餘在11時43分在群組發訊息，是討論黨內幫林智堅辯論方向，民眾是否接受，因為大家都是同志，希望林能從泥淖脫困，才談如何呈現對林更有利的部分，且陳明文也沒提到「林智堅」3個字，方向是在說民進黨跟台大的關係。

莊瑞雄指出，截圖傳出去後，媒體一寫會分不清時間，會以為蔡總統定調後，讓英系立委不滿，但定調「挺堅」的中執會在下午才舉行，難免引起大家誤會。