中央流行疫情指揮中心統計，今年以來累計共162例兒童（12歲以下）重症個案，其中MIS-C個案高達93例，排名第一位。林口長庚紀念醫院副院長邱政洵指出，根據國外研究，兒童接種新冠疫苗可減少9成MIS-C風險，目前正逢暑假期間，提醒家長在開學前盡速帶孩子前往接種。

邱政洵指出，兒童多系統發炎症候群（MIS-C）通常在確診後2到6周發生，主要症狀是發燒，血液檢查會出現各種指標上升，器官系統也會出現症狀，最常見的是腹痛、腹瀉、皮膚出疹、眼睛充血、頭暈或暫時性神智變化，心臟及肝臟也可能出現症狀。

邱政洵提醒，不同年紀的兒童MIS-C發病天數差不多，但分布上有些微不同，值得注意的是，臨床上觀察到5歲以下兒童分為兩群，一群是在18到29天後發病，也可能托比較久，長達50多天甚至2個月才出現症狀，提醒家長須提高警覺。

指揮中心統計，今年以來約有66.5萬例兒童確診個案，其中162例重症，MIS-C就佔了93例。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充，MIS-C個案中有72例都沒有接種疫苗，佔比8成2；所有兒童重症個案中，未接種疫苗的比例也高達8成7。

邱政洵指出，目前已有科學證據顯示，接種新冠疫苗可減少MIS-C效益達90％以上。丹麥一項針對Omicron流行期間的研究發現，18歲以下兒童打疫苗後染疫，每百萬人僅3.7位發生MIS-C，相較之下，沒打疫苗的兒童每百萬人就有35位發生MIS-C；換算之下，打疫苗對於MIS-C的保護力可達到90％。

國內6個到4歲幼兒莫德納疫苗開打約3周，目前累計接種12萬1108人次，接種率為15.3％。邱政洵說明，目前國內幼兒施打疫苗有兩種選擇，莫德納提供6個月到5歲（未滿6歲）接種，每劑打25微克，兩劑間隔4到8周；而輝瑞BNT很快就會有疫苗，可提供6個月到未滿5歲兒童接種，每劑打3微克，兩劑間隔至少8周，二三劑間隔至少4周。

兒童及青少年方面，5到11歲兒童第1劑接種率為76.3％，第2劑45.4％，另有17萬人在今年3到5月感染，佔該年齡層27.1％，推估該年齡層社區保護力為72.7％；而12到17歲青少年約10.6萬人感染，目前第1劑接種率微94.3％，第2劑為83.9％，第3劑57.6％。

邱政洵提醒，如果曾經確診，自發病日或確診日起3個月可繼續接種疫苗，如有特殊原因須提前接種，可依醫師評估提前在3個月內繼續施打疫苗。他也呼籲家長，9月即將開學，請務必安排孩子繼續完成接種劑次，以獲得完整保護力。