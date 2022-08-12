桃園市長參選人林智堅論文案延燒，民進黨台北市議員王世堅昨表示團結要建立在是非之上，呼籲林智堅知所進退不要為難整個黨，今林智堅宣布退選，擬由立委鄭運鵬上陣。王世堅今強調，有聲音認為選舉換將必輸，「錯！下個月選舉才正式登記」，比賽還沒開始，在鳴槍起跑前發現鞋子穿錯腳，換一下而已，沒有所謂陣前換將。

王世堅大逆風對黨內提出建言遭黨內圍剿，如今林智堅退選，王世堅今受訪笑稱，自己沒有那個能力神預言，只是提出想法跟呼籲，講出整個社會的心聲，他這2周一直在講「解鈴還須繫鈴人」，現在繫鈴人有勇氣來面對是非常好的作為，他祝福林智堅。

他說，他的父親、外祖父都是政治受難者，他自覺應有比別人更重的責任，更迫切的希望民進黨、台灣進步，這麼多年來講話都比較大聲了一點、個性上比較急促一點，但是出發點完全是善意、正面的。

王世堅坦言，也有聲音認為選舉換將必輸，「錯！下個月選舉才正式登記」，現在比賽還沒開始，在鳴槍起跑前發現鞋子穿錯腳，換一下而已嘛，鞋子穿對腳、鞋帶鬆了再綁一綁，沒有所謂陣前換將。

王志堅指出，黨的作為非常積極明快，蔡總統馬上回應社會聲音，這是正確、非常好的事情，整件事往對的發展，他也要正吿國民黨，民進黨即便有這樣的波折，但民進黨已經整軍就緒，在年底選舉會給國民黨一個機會「輸」。

至於鄭運鵬是「合腳的鞋」嗎？王世堅低調說，這是黨集體的決定，相信黨的領袖都會針對每一位好的人選評估，他自己不在評估小組，也不是黨的領導人，而他認識的鄭運鵬是優秀的人才。

王世堅說，一切誤會就這樣過去，對他的霸凌、羞辱都是側翼網軍做的，事情解決了就好，黨中央大家都是君子，不會跟小人、小渣渣計較，他也批就是這些傢伙在阻礙社會進步，攻擊王世堅、霸凌高嘉瑜，羞辱曾提出批評的人，從今以後就閃到邊邊去吧，而具名的公職也知道深自反省，大家就一筆勾消，霸凌過他的包括黨內同志也不計較，大家一起熱愛台灣，沒有恩怨可言，這筆帳到此為止，大家往前走。

王世堅指出，蔡總統有很多國家大政處理，尤其中共軍演遠重大於國內選舉，相信她聽從周邊幕僚給的資料跟建議，但他倒是非常肯定，蔡總統靈敏、機智趕快做調整，當然也是建立在林智堅自己有覺悟、有勇氣宣布退選，也恰恰符合他的呼籲，解鈴還須繫鈴人，林智堅沒有執迷不悟，知錯能改，給社會很正面的啟示。

王世堅也大讚民進黨台北市長參選人陳時中在整個事件過程中回應非常好，即便林智堅沒退選，市民對陳時中的喜愛信任是無傷的，但他認為林智堅事件要跳脫選舉跟政治，雖然民進黨即便負著這個傷也能勝選，但是勝之不武，應該跟社會說明白，各政黨之間再來做較量才好。