合勤控(3704)今(12)日舉辦法人說明會，執行長楊國榮表示，上半年營運面臨供應鏈的挑戰，可以說是合勤控最艱困的階段，第二季毛利率也應該是低點，展望下半年，主晶片供貨周期已經降到30周以下、運費開始下滑，看好下半年營運成果可以大幅改善，目前訂單能見度有3個季度。

合勤控第二季營收62.3億元，季減少11.4%，年增加2.5%，稅後純益0.74億元，季減少77.3%，年減少79.8%，主要是受到業外損失1.23億元影響，每股稅後純益0.17元。單季毛利率回升到23.5%，季成長4.1個百分點、年成長0.1個百分點；營業利益率3.97%，季成長1.13個百分點、年衰退1,64個百分點。

合勤控第二季產品占比營收部分，光纖寬頻占比53%、銅線寬頻占比17%、企業網通占比16%、固定無線寬頻以及其他產品分別占比7%。市場區域別來看，歐洲市場占比45%、新興市場亞太占比31%、北美市場占比24%。

合勤控累計上半年營收133億元，年增加2.3%，稅後純益4億元，年減少19%，每股稅後純益0.91元。上半年平均毛利率21.3%，與去年同期相當；營業利益率為3.37%、年衰退0.98%。

執行長楊國榮表示，今年上半年面臨供應鏈的挑戰，零組件、供貨加上缺料問題，造成長短料狀況增加，上半年可以說是最艱困的時候；成本上，也有半導體零件漲價，影響毛利率，且大陸第二季得封控也影響工廠生產，衝擊到變動成本。目前下半年已經看到主晶片供貨周期已經降到30周以下，預計成本可以有微幅下降，且運費開始下滑，運程時間縮短，看好下半年營運成果可以大幅改善，「期望可以咬著牙經歷這段期間，年底帶著微笑走出來」。

楊國榮談到，目前合勤控零組件、半成品水位確實有增加，庫存偏高，但預計下半年產出會大幅提升，一定程度庫存會被消化，下半年訂單達交率上看9成，目前訂單能見度有3個季度，換言之，合勤控訂單能見度到明年第一季都很清楚，預計第二季會再陸續進來，現階段還算穩定。

毛利率上，因為歐洲市場為合勤控營收占比大宗，故歐元持續走弱，導致合勤科技毛利率受影響，楊國榮表示，合勤控第二季毛利率應該已經是低點，合勤控將積極變更設計，以降低成本，但此部分需要一些時間才可調改善，也期待物料有機會進入降價周期。

產品發展進度上，光纖局端接入設備部分，合勤控表示，有鑑於全球PON市場預計從2022年93億美金成長到2026年的136億美金，COVID-19持續刺激遠端工作、醫療與教育的網路需求，各國積極補助光纖寬頻基建計畫(RDOFDIUK)，推動Multi-G上網服務，驅動更高速10G設備的升級，PON設備滲透到更多的應用場景，合勤今年將完成ONF開放網路認證，2023年下半年開始50G-PON技術的研究與開發。WiFi產a品上，合勤控預計WiFi 7產品預計2024年開始會對營運帶來顯著貢獻。

另外，因應訂單需求，合勤控短期會在現有廠房上增加生產線，會先把大陸得產線佈滿，以及擴大外包合作商，至於美中貿易戰得第三地設廠，目前也在評估中，但尚無明確地點。