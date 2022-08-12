上曜(1316)因總銷14億元且近完銷的「梅菲爾」陸續交屋挹注，第二季稅後淨利0.66億元，EPS0.3元，結束連續5季單季虧損的陰霾，上半年稅後淨利0.6億元，EPS0.28元。7月營收飆3.5億元，月增19％、年增337％，改寫近24個月單月營收新高的成績，前七月營收15億元，年增181％。

上曜表示，目前手握台南7個個案，檔檔皆屢創銷售佳績；其中，布局台南九份子重劃區水岸首排的「湖映白」單坪房價最高來到44.1萬元(實價登錄價)、創安南區最高；截至7月底銷售率逾50％。加上土地庫存仍有近萬坪，有助未來營運動能。

此外，上曜「湖美帝璟」目前除原預售之四成可望於9月開始陸續交屋，由於「湖美帝璟」素有台南王者豪宅之稱，公司看重再度開盤銷售的表現，持續針對公設的設計規劃進行多次的修改討論，因此，剩下6成預計延後開盤銷售。以目前詢問度來看，單坪售價在低樓層的部分有望衝上5字頭，高樓層更挑戰6字頭。