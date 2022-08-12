仁寶第二季財報出爐，仁寶表示，受到受中國疫情封城、生產物流受阻影響，營收季減 1％、至2,656.5億元，亦因封城而使營業費用增加，第二季營業淨利較上季減少30％、至19.77億元，營業淨利率為0.7％，不過在業外收入穩定及匯兌收益貢獻下，稅後淨利20.17 億元，季減6％，EPS為0.46元。
仁寶上半年營收為5,335.08億元，較去年同期持平，營業淨利為47.87億元，年減18％，營業淨利率為0.9％，上半年稅後獲利為41.75億元，年減18％，上半年EPS為0.96元。
仁寶第二季財報出爐，仁寶表示，受到受中國疫情封城、生產物流受阻影響，營收季減 1％、至2,656.5億元，亦因封城而使營業費用增加，第二季營業淨利較上季減少30％、至19.77億元，營業淨利率為0.7％，不過在業外收入穩定及匯兌收益貢獻下，稅後淨利20.17 億元，季減6％，EPS為0.46元。
仁寶上半年營收為5,335.08億元，較去年同期持平，營業淨利為47.87億元，年減18％，營業淨利率為0.9％，上半年稅後獲利為41.75億元，年減18％，上半年EPS為0.96元。
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