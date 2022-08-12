今是中元節，新北市一年一度的普渡祭典依例在市民廣場舉行，新北市觀光遊局結合平溪在地團體菁桐坑文化觀光發展協會，一起發揮創意，融合象徵祈福的天燈與各項願望順利實現的乖乖，製作出2盞特有的祈福乖乖天燈，在眾多供品中顯得格外搶眼。

觀旅局長楊宗珉表示，近2年觀光旅遊、餐飲等產業與經濟發展飽受疫情衝擊，隨著疫情趨緩、政府推出振興國旅優惠政策，甚至邊境將逐步解封等訊息，外出旅遊及發展地方觀光成為熱門話題。

觀旅局除持續在觀光軟硬體方面精進，整備好迎接疫後觀光旅遊之外，今年中元普渡也發揮創意，結合象徵祈福的平溪天燈與坊間乖乖文化，再透過菁桐坑文化觀光發展協會團隊志工的巧手，以254包乖乖DIY打造出2座獨一無二的4呎乖乖天燈，希望藉由地方與市府攜手祈願疫情乖乖退散，大家開心來「迺新北」！

乖乖天燈的推手菁桐坑文化觀光發展協會理事長李溫泉表示，這次跟觀旅局合作的4呎乖乖天燈，是參考遊客在平溪各老街上常見的傳統天燈大小，並分別以實心保麗龍為基底，裁切出天燈輪廓及以簡易焊接的鐵框加上透明膠帶纏繞出的天燈框架，外層再貼滿祈求願望都能「乖乖實現」的綠色乖乖所製成，讓祈願天燈與綠色乖乖兩種許願聖品相互加持下，更能集氣帶來加倍的好運！