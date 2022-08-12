股市聞人劉台安妻子賈秀珍（黃衣者）欠稅165萬，遭行政執行署台北分署拘提到案。（台北分提供）

股市聞人劉台安妻子賈秀珍（黃衣者）欠稅165萬，遭行政執行署台北分署拘提到案。（台北分提供）

股市聞人劉台安妻子賈秀珍（黃衣者）欠稅165萬，遭行政執行署台北分署拘提到案。（台北分提供）

股市聞人劉台安妻子、國總建設負責人賈秀珍因滯欠營業稅加計利息累計約165萬元，台北分署多次通知她說明財產狀況未到，台北分署囑託花蓮分署於8月10日到賈女就醫的台東醫療院所拘提，並向台北地院聲請管收。經法官當庭曉諭賈女應繳清稅捐後，賈女分別於11日及12日兩次繳款共50萬元，餘額110萬則辦理分期並自行簽立擔保書。

台北分署表示，賈女滯欠101年度之營業稅未繳，台北國稅局移送執行後，執行官調查發現賈女收受營業稅核定稅額繳款書後，仍陸續自其銀行帳戶以現金方式提領合計約160萬元而流向不明，多次通知她親自到場說明，但她均僅以書面方式回覆，且回覆內容或有不實，或推稱時隔久遠不復記憶。

台北分署向台北地院聲請拘提獲准，到賈女台北戶籍地址及國總建設公司登記地址，均未找到她；甚至她丈夫劉台安僅電話聯絡2次後即失聯。

之後，台北分署發現賈女8月10日上午將至台東某醫療院所就診，乃囑託花蓮分署前往拘提她後，並搭班機回台北分署訊問。台北分署認定她確有隱匿財產情事，向台北地院聲請管收。

法官審理後認為賈女年事已高且無工作能力，並無管收必要性，但當庭曉諭她應勇於面對，並諭知她隔天應先行繳納50萬元清償部分稅款，其餘再分期繳清。賈女遂於昨日及今日分別繳納30萬元及20萬元，餘款辦理分期並自行簽立擔保書。