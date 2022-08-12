新北市淡水區滬尾藝文休閒園區將於今年10月28、29日，與專門演出台灣音樂作品、第33屆傳藝金曲獎入圍多項大獎的「灣聲樂團One Song Orchestra」，攜手舉辦「2022台灣音樂節」，特別推出2場戶外草坡音樂會及1場望高樓沙龍音樂會，以古典樂器演奏的型式，來詮譯、推廣台灣經典音樂普及化、國際化。

「2022台灣音樂節」宣傳記者會今(12)日在滬尾藝文休閒園區3樓滬尾之星舉行，會上「灣聲樂團」也以豎琴、小提琴及大提琴演奏《不了情 》、《夜來香》以及《思慕的人 》等膾炙人口的曲目；將捷文創董事長林梅婷表示，滬尾藝文休閒園區即將成立滿3年，希望透過這次台灣音樂節系列活動，結合愛情、懷舊、電影以及世界音樂等多元主題，並融入淡水在地文化特色。

她說，值得一提的是，不同於過往欣賞古典樂演出必定要走進頂級表演劇院的既定印象，此次音樂節活動讓樂迷們不論是坐臥在千坪綠茵草原，或是置身遼闊視野望高樓，藉由伴隨悠揚古典樂音，聆賞濃厚臺灣情感音符，一同感受在地音樂所帶來的深刻感動。

灣聲樂團音樂總監李哲藝表示，樂團創立目的就是要將「古典音樂臺灣化，臺灣音樂古典化」，響應「越在地越國際」的文化力量，今年首次舉辦「2022臺灣音樂節」，期待在北台灣最美麗的滬尾藝文休閒園區，以古典樂器演奏臺灣音樂的型式，來詮譯、推廣台灣經典音樂普及化、國際化，讓古典音樂走進日常生活中，期待「台灣音樂節」未來成為淡水年度藝文盛會，更期望以古典樂展現多元台灣，傳遞台灣的音樂至世界的每個角落。

滬尾藝文休閒園區表示，「2022臺灣音樂節」將在10月28日至29日連辦3場音樂會，分別為10月28日晚間7時30分至9時30分的「懷舊時光 ‧ 草坡音樂會」、10月29日晚間5時至7時的「電影世界 ‧ 草坡音樂會」、10月29日晚間8時30分至9時30分的「看世界 ‧ 望高樓音樂會」，以上場次預計下周開始售票，詳情請見滬尾藝文休閒園區官網(https：／／www.fabmall.com.tw／)。