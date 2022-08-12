警方查扣製毒原料22公噸及大批製毒工具。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方溯源再將古姓主嫌逮捕送辦。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

製毒工廠藏身南澳深山 警攻堅查獲毒品原料22公噸

天道盟正義會25歲蔡姓男子，在宜蘭南澳深山內成立製毒工廠，以無臭新製程提煉K他命，刑事局偵查第三大隊潛入深山蒐證多時，日前展開攻堅，將蔡嫌等6人逮捕到案，查扣到製毒化學原料22公噸，初估將可製成1000公斤的K他命，所幸及時破獲未流入市面。

刑事局緝毒專責大隊先前掌握情資，指有幫派分子企圖製造毒品牟取暴利，立即與北市警中山分局等相關單位成立專案小組，報請宜蘭地檢署指揮偵辦。

專案小組調查，嫌犯遊走北台灣各縣市，並藏匿在宜蘭縣南澳鄉深山內的民宅充當製毒工廠，地點不僅極為偏僻，無門牌號碼，還在周遭遍布監視器，架設門欄，以躲避警方查緝。

專案人員為蒐證潛入後山，經長時間監控後，專案小組出動除暴特勤隊，翻越後山進行攻堅，現場逮捕蔡嫌等3人，查扣大批製毒原料、製毒器具及成品K他命、大麻等贓證物。

專案小組調查，蔡嫌等人並非使用傳統製毒原料製造K他命，而是採用無臭、簡化的新製程製毒，製毒主嫌無化工專業，卻熟知製毒專業技術與流程管理，將製毒透天厝規劃為「原料囤積區」、「製毒作業區」、「成品存放區」以分散風險，避免警方查緝。

警方持續向上溯源，再將古姓主嫌及兩名共犯拘提到案，全案詢後依毒品罪嫌移送法辦，6名嫌犯均被裁定羈押禁見。

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