現代人結婚主要看個性與價值觀，不過老一輩常看生肖組合，用來判斷兩人結婚是否合適。民俗傳統中，流傳一首關於生肖合婚的「生肖婚配歌訣」，《科技紫微網》根據這首歌訣進行分析，列出6個不利於婚姻的生肖組合，雙方婚後感情不睦，還會影響到財富。

1、老鼠兔子不成婚

子鼠屬水，卯兔屬木。子刑卯，卯刑子，兩者為無禮之刑，生肖鼠與生肖兔結婚，一定要有紮實的感情基礎，在相處過程中，兩人都必須能保持良好的理智，互相扶持，否則生活中遇到爭執時，兩人容易因情緒化，而做出不好的事情，也會使感情越來越疏遠。

2、虎猴一見兩地分

寅虎和申猴的關係較複雜，既是相沖又是犯刑。生肖虎、猴相處久了，會發現彼此遇到事情時，容易有不同看法，甚至都希望對方能聽從自己的意見，若彼此都不肯妥協，意見分歧就容易產生爭執，適時給對方一些空間，感情反而還會好一些，例如周末夫妻的相處模式，能避免兩人在婚姻中不利之處，有小別勝新婚用意。

3、金雞不到馬群跑

生肖雞與生肖馬的關係並未不算太糟，雙方主要是火剋金，這種相剋力量雖不大，但是陰方容易受制，需要注意身體疾病，或是其中一方受對方壓制較重，也容易引發爭執，適時溝通能讓夫妻感情和諧，因此從命理學上來看，生肖雞與生肖馬的組合並不算差。

4、江豬不敢跳龍門

生肖龍五行屬土，又為四庫之首，而生肖豬五行則屬水，兩者呈現「水來土掩」的狀況，水會受土克制，如果夫妻間生肖豬的命理過強或過旺，會形成辰（龍）庫受剋過重，進而影響到夫妻的財運，但這種組合合適程度為何，還是需實際結合雙方的命理來分析才能確定。

5、戌狗不到巳上去

巳對應12生肖就是蛇，生肖狗與生肖蛇在五行上雖屬火土相生，但巳火為南方萬家燈頭之火，而戌土為高崗之土，土乾不濕也就是所謂的無情，兩人在相處上，就會呈現生肖蛇無私奉獻與關懷，但生肖狗卻未必能感受得到，消耗對方的愛意，雖然兩人感情甜蜜，但終究難以維持太久，相處上總覺得累。

6、牛羊相逢淚淋淋

丑牛與未羊五行都屬土，又為陰性，看似能互相扶持，交往或結婚初期，兩人感情會很甜蜜，但兩者都是地支中的墓庫，一個為金庫，一個為木庫，兩者強勢易有衝突，又皆為陰性，同性相沖，一旦發生衝突時，他們喜歡私下較勁，在別人面前會表現出恩愛假象，但私下關係卻很冷漠，甚至會呈現冷戰狀態。