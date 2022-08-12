嘉威生活(3557)第二季營收為11.30億元，主要進入傳統淡季，但在產品價格調漲，第二季毛利率攀升到36.24％，稅後淨利0.85億元，年減42％，主要由於過去累計虧損的所得稅利益均已在去年抵用結束，稅率恢復至20％正常水準，每股盈餘1.06元。

今年上半年營收31.65億元，年增26.96％，毛利率34.62％，較去年同期39.43％下滑，營業利益為3.66億元，年減12.31％，在美元走強匯率有利的助益下，稅前淨利為4.16億元，年增率4.82％，稅後淨利3.27億元，年減14％，每股盈餘4.08元。

受到原物料上漲因素，去年第三、四季毛利率下降至31.8％及31.6％的低點，今年上半年原物料雖然仍處在高檔的水準，但售價逐步反映成本與匯率有利之下，今年第二季毛利率回升至36.24％。在產品組合方面，廚房工具產品的營收金額逐步增加，亦有助優化產品毛利率。

目前仍處第三季傳統淡季中，7月營收為3.59億元，年減1.51％，與去年同期相當，前7月累計營收35.24億元，年成長23.33％。嘉威生活今年累計營收維持成長趨勢，不過，通膨與升息讓大環境仍有雜音，進入旺季力求維持過往水準。

在參展部分，全球疫情影響逐漸去化，過去兩年因疫情停滯的主要展覽將陸續恢復，參展向來是嘉威生活著重的業務活動，將配合國際大型展覽的重啟與疫後的新生活，布局餐、廚具及環保材質的新產品。