Appier公布2022年第二季營收成果，銷售效率的持續提升以及既有客戶的使用增加，單季營收達44億日圓，年增56％，創歷史新高，毛利目標超越營收成長目標來到96億日圓，年增54％；營業損失修正為8400萬日圓，與Appier先前的財測目標相比有明顯的改善，接近損益兩平，而全年EBITDA利潤也上修至10.7億日圓，年增2423％，全年財測目標從178億日圓上修至185億日圓，營收年成長率目標從41％進一步提升至46％。

Appier指出，第二季的強勁成長歸功於三大原因：1.AI驅動的解決方案持續為客戶帶來可衡量的報酬，促使他們持續投資或是擴大與Appier的合作夥伴關係；2.Appier在世界最大的數位經濟體美國和EMEA持續取得成功；3.是在亞洲的大幅成長與拓展至其他垂直產業，進一步深化Appier的市場佔有率。

Appier的經常性收入目前佔其總收入的95％以上，其年度經常性收入（ARR）也成長至166億日圓，年增53％。跨區域的新興成長引擎也將延續此一動能驅策更多可預測的商機。

Appier的AI技術在注重隱私和以投報率（ROI）為導向的市場中顯得越來越加重要。Appier的LTM NRR（過去12個月淨收入留存率）來到127.3％，創歷史新高，客戶數來到1,228，實現30％的年成長率，同時客戶流失率降至0.62％，創歷史最佳。

新客戶主要來自電子商務與娛樂產業，分別佔新客戶總數的34％與25％，是受到後疫情時代對數位轉型的需求以及消費模式轉變的影響。

東北亞客戶依舊是Appier全球營收佔比最大的區域，達62％，其次是大中華區19％、美國與 EMEA約12％、東南亞7％。

Appier上修全年財測目標至185億日圓，以反映第二季的出色表現。強勁的營收成長與更好的營運槓桿效應，Appier預期今年下半年本業將正式獲利。