林智堅（右）、民進黨立委鄭運鵬（左）。（資料照/趙雙傑攝）

宣布承擔大局「無縫接軌參選桃園市長」 鄭運鵬：是榮譽也是責任

民進黨前新竹市長林智堅因論文案風波退出桃園市長選戰，民進黨今(12日)宣布改由立委鄭運鵬參選。秘書長林錫耀轉述蔡英文總統對此事看法，非常不捨，還是認為智堅個人清白，論文抄襲的問題她還是相信他。而鄭運鵬今15:30在立法院接受媒體採訪。

鄭運鵬表示，林智堅承擔最多壓力跟委屈，承擔責任，非常佩服他，也願意全力支持他，下一階段要協助他的是，讓他專心捍衛清白，維護個人權益，我願意接受選對會對我的青睞跟徵召，過去輔選期間深刻感受到以前是世界看台灣，現在是從台灣看世界，需要台灣扛起更多責任，桃竹一起進步發展，就是這時代必須為台灣完成的。

鄭運鵬說，這也是當時歡迎林智堅來桃園的原因，今天由我承擔，鐵三角還會繼續存在，有鄭文燦政績，林智堅一起來服務，和我一起讓桃竹一起發展，請大家放心。接下來我會依據我得經驗整理鄭文燦政績，和林智堅創新政見，用鄭成功的政績，我和林的經驗按部就班推動。

鄭運鵬最後談到，所有支持林智堅朋友可能會捨不得，我們也很捨不得，請大家把捨不得眼淚暫時放下來，等我勝選一起掉下來。

林智堅論文門爭議延燒多時，民進黨英系立委日前在黨團群組率先發難表示，民進黨與台大對幹是火上加油，呼籲黨中央審慎思考「換堅」。民進黨祕書長林錫耀當時面對媒體詢問「換堅」議題表示，「換堅」根本不是個問題，也沒考慮這個。事隔兩日，林智堅在林錫耀陪同下宣布退選。

對此，民進黨立委莊瑞雄表示，紛爭落幕，桃園重新整隊，鄭文燦事長再來就得把吃奶力氣使出來穩住桃園，支持者會更期待台北正式扮演領頭羊，帶大家衝出好成績。