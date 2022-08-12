《華爾街日報》周四報導，美國證券監管機關正在調查梅爾文資本管理公司（Melvin Capital Management）的風險控制以及對投資人的資訊披露。去年這家避險基金因放空的「迷因股」強力反彈而受到重創。

該報援引知情人士報導，最近幾個月美國證券交易委員會（SEC）已經與該避險基金的投資人取得聯繫，正在調查該公司去年籌集資金時是否誤導他們。此外，美國證券交易委員會也正在調查這家公司向客戶披露的投資策略風險。

美國證券交易委員會發言人拒絕就此報導發表評論。

由於在去年的「散戶大戰金融巨鱷」吃下敗仗，以及受到今年市場大跌影響，梅爾文資本在今年5月宣布將逐步關閉旗下基金進行清算。

該投資管理公司由Gabe Plotkin所創立，曾是華爾街最成功的避險基金之一，但由於放空「迷因股」GameStop而捲入「史詩級軋空」，在2021年陷入巨額虧損。曾有消息人士透露，梅爾文資本旗下基金在2021年慘賠39%。