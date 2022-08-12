張進義雞舍有蛋雞、肉雞與老母雞約5千隻，規模大，產吃優質雞蛋，希望能與雞農擴大市場。（王志偉攝）

因天熱，蛋雞減產跡象。（王志偉攝）

今夏缺蛋，花蓮縣的雞蛋需求量，每天高達20多萬顆，但花蓮的養雞蛋農多為小農，一天產量僅約3萬顆，花蓮縣花東養雞協會理事長張進意向縣府喊話「未雨綢繆」，盼能輔導雞農生產技術、加大產值，有效解決蛋荒。

蛋價來到高點，花蓮雞蛋產能有限，加上天熱產蛋率偏低，國旅消費需求暢旺，本地蛋農發起成立花蓮縣花東養雞協會，理事長張進義表示，花蓮雞蛋需求仰賴外地，但價格不一，問題癥結，因運輸飼料成本增加，花蓮沒有種雞廠，因中南部屬於密集養法，花東則屬於放牧式，放牧必須評估坪數、雞隻數量，因此東部雞蛋品質較高，無法以量制價。

他本身飼養雞20年，清楚花蓮養雞因成本高，無法跟別人競爭，地方雞蛋產能一天約3萬顆，單以全縣人口一天雞蛋用量至少就需要25顆，若出現禽流感等不確定因素，缺蛋情況會更嚴重，因此呼籲縣府未雨綢繆，及早因應。

張進義表示，協會已有34位蛋農會員，台東池上、關山也加入，呼籲縣府有一規劃，培育雞農養蛋雞，教導技術，設法解決蛋荒，若有多餘蛋，也可推到營養午餐，讓學生都能吃到優質雞蛋。

為推展花蓮優質雞肉、雞蛋，協會也計劃在農民節當天，到壽豐鄉舉辦一場健康雞與蛋品嚐推廣活動，讓花蓮養雞市場更有競爭力。

花縣府農業處長陳淑雯表示，最近天熱，雞蛋產能降低，農委會會調查民生用蛋量，會從屏東調蛋調節。協會發起時與縣府都有保持聯繫，縣府構想從技術轉移、改善養雞戶環境方面著手辦理，也希望能在協會協助下，樂見更多小農能加入飼養蛋雞行列，把市場量能加大，也能滿足供應內需。

壽豐鄉農會總幹事黃啟祥表示，東部養雞雞蛋就是環境好，供養飼料無污染，為抑制成本，農委會開始推硬質玉里契作，休耕可透過栽種，讓安全糧食供應給雞農養殖戶。農會表達可輔導養雞協會產品，但市場缺蛋要先解決，農會很樂意協助建立花蓮在地品牌，讓市場能作區隔。