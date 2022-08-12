新北市樹林區公所、樹林區中山里辦公室8月13、14日將在山佳火車站前廣場辦理2場老歌演唱會，該活動已邁入第5年，本次活動邀請金曲歌王施文彬、民歌傳奇葉佳修壓軸開唱，現場更有陳思安、董育君、李炳輝及白頭翁與金絲雀的經典歌曲演唱，帶領市民感受山佳百年車站風華，陶醉在青春時代的音樂中。

樹林區公所指出，本次活動眾星雲集，除了有歌手獻唱外，還有巨星模仿秀，由獨特唱腔的小黃小琥及小張惠妹帶來最熱力四射的表演，還有在地團體共襄盛舉，像是亮亮樂團的薩克斯風、中山里及樂山里的舞蹈表演，帶來熱鬧豐富的節目。

另外，山佳周邊也有許多戶外活動景點，像是秘境沐心池、荷花池、遙控飛機場與賽車場，歡迎民眾騎乘自行車沿線造訪，晚間再到山佳百年車站體驗當站長、售票員，聆聽懷舊歌曲。

樹林區長王坤南說，活動工作人員都會定時做好桌椅擦拭消毒、手部酒精消毒，請民眾配合指示依序入場，除了有豐富表演，區公所也準備了好康活動，每場次晚間6時半至7時將有魔術汽球活動，還有懷舊童玩體驗、有獎徵答小禮物，民眾憑7、8月發票3張也可參加「發票換好禮」活動，每場限量80個。

王坤南說，活動結束後，全數發票將捐贈給公益團體，鼓勵更多身障朋友參與簡易技能訓練，8月13、14日將分別由星樂小站、北大學勤小作所帶來手作包裝食品、禮品，現場義賣販售，邀請民眾一起做愛心，活動詳情可至樹林區公所網站、公所臉書粉絲專頁查詢。