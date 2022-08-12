備受矚目的《農田水利法》修法後，全台17個農田水利會變成公務機關，在野黨立委聲請釋憲，憲法法庭判決，農田水利法規定與法律明確性原則沒有違背，沒有侵害保障人民結社自由之問題，也沒有侵害財產權，判決合憲。

憲法法庭判決，農田水利會改制後資產及負債由國家概括承受，農田水利會改制後，因地籍整理而發現之原屬農田水利會之土地逕為登記為國有，沒有侵害憲法保障的人民財產權，改為公務機關也沒有侵害人民結社自由，不生違反法律不溯及既往原則及信賴保護原則之問題。

費鴻泰等38名在野黨立委認為，農田水利法修法後農委會設立農田水利署，要求全台水利會配合相關作業，違法濫權，明顯違反法律保留及權力分立原則，侵害全國水利會及155萬會員的農民權益，依憲法結社權的保障，且未經合法徵收程序，國家就強奪水利會高達數兆元資產，已侵害人民財產權。

他們主張，農田水利法修法，導致水利會成為公務機關後，水利會會員喪失水權的監督，也無法監督被移到工業使用的水權問題 ，影響農民的經濟自主及生存權，請求憲法法庭判決違憲。