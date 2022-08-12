原桃園市長參選人林智堅身陷論文抄襲風波，如今選擇退選，對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩質疑，林智堅論文若未抄襲為何退選，民進黨眼中只為選票，根本沒有公理，蔡英文總統更在台大學倫會做出的決議後，希望大家蒙蔽雙眼，支持林智堅，她欠社會及台灣大學1個道歉。

柯志恩質疑，蔡英文前幾天才下令全黨「挺堅」力挺同志清白，但林智堅論文若沒有抄襲為何要退選，蔡英文應該跟社會及台大道歉，林智堅抄襲論文的事實已經擺在眼前，對於台大學倫會做出的決議，蔡英文卻希望大家蒙蔽雙眼，去支持罪證確鑿的候選人，本就應該出面道歉。

柯志恩痛批，民進黨發現風向不對，也看出年輕人已有相對的剝奪感，就執行止血動作，事實證明，民進黨非常善於選舉。而接任桃園市長候選人的鄭運鵬在林智堅論文案爆發後，也是罔顧事實真相為林智堅辯護，如此無法判斷是非的候選人如何代表民進黨參選桃園市長。

柯志恩強調，整件事情發生後，暴露民進黨眼中只有選票，沒有任何價值、公理，無論此次由誰代表民進黨參選桃園市長或結果如何，民進黨及蔡英文都欠台灣社會以及台灣大學一個道歉。