前「民間監督健保聯盟」發言人滕西華等7人，不願健保個資供學術研究聲請釋憲，憲法法庭判決部分違憲，相關機關應在3年內修法，逾期未制定或修正相關法律，當事人得請求「退出權」不讓健保資料供學術使用。

憲法法庭判決，個人資料保護法第6條第1項但書第4款規定，有關病歷、醫療及健康檢查等個人資料，公務機關或學術研究機構基於醫療、衛生之目的使用健保資料，與法律明確性原則、比例原則尚屬無違，不牴觸憲法保障的人民資訊隱私權之意旨。

但憲法法庭認為，由個人資料保護法或其他相關法律規定整體觀察，欠缺個人資料保護之獨立監督機制，對個人資訊隱私權之保障不足，而有違憲之虞，相關機關應自本判決宣示之日起3年內，制定或修正相關法律，建立相關法制，以完足憲法第22條對人民資訊隱私權之保障。

此外，個人健康保險資料對外提供利用等，在全民健康保險法及其他相關法律中，均欠缺明確規定，於此範圍內，不符合憲法的法律保留原則之要求，違反憲法第22條保障人民資訊隱私權之意旨。相關機關應自本判決宣示之日起3年內，修正全民健康保險法或其他相關法律，或制定專法明定之。

這起釋憲聲請案，是因《全民健康保險資料》及《個人資料保護法》規定，病歷、醫療及健康檢查等資料，公務機關或學術研究機構基於醫療、衛生目的及必要性，去識別化後可以使用人民的健保個資。

滕西華等人主張有「退出權」，不願讓健保個資供學術研究，且現行法令未規定如何去識別化，為免個資外洩及人民如何行使退出權，且公共利益與隱私權保障也違反比例及法律明確性原則。憲法法庭判決部分違憲。