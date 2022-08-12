26歲E奶正妹網紅「潘緣」，2021年因涉嫌跨境大麻毒品販運逾8公斤遭捕，遭桃園地檢諭令以30萬元交保，但她在2018年卻已因毒品案遭判2年徒刑、緩刑5年、240小時勞動服務，未料期間她以流產大量出血逃避服義務勞務落跑，今年5月遭法院宣告緩刑撤銷，刑事局也立刻將潘女列為重要緊急查緝專案對象。

追緝運毒E奶網紅 瞎掰「流產出血，唬弄檢方延服勞務，刑事局曝清晰照。(刑事局官網)

根據法院裁定書理由，潘女在2019年5月曾與觀護人聯繫，說明因流產大量出血，需請假一個月，身體好轉後就會報到執行義務勞務，但潘女隨後失聯，地檢署二度以發函方式通知，但都未獲得具體回應。

但是橫潘女以同樣手法，辯稱自己動舒眠手術，但併發眼角膜炎及眼球乾燥，向地檢署請求履行義務勞務期間延長，檢察官同意延長一年後，去年9月他又稱因季節與生心理的因素無法出門，第二度申請延長，檢察官又准予延長6個月，但她依然人間蒸發。

為此法院只好在今年5月底撤銷其緩刑並發布通緝，刑事局也因她有連續販毒紀錄，列為緊急查緝要犯，並在網站上公布其個人資訊。

潘女在Instagram擁有2.3萬粉絲，臉書更有7.4萬粉絲，經常曬出不少漂亮美照與穿著細肩帶上衣躺在床上的性感畫面，令人印象深刻的是，她去年6月25日曾發出一張在電商平台淘寶消費總金額達100萬人民幣（約430萬元台幣）的截圖，寫下「淘寶王是我吧！」，成了「網紅」之後似乎讓她名利雙收，豈料涉嫌運毒被捕，交保後又逃逸。

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