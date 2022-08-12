由「高雄同志大遊行」及「臺灣同志遊行」組成的「臺灣世界同志遊行籌備委員會」在8月12日發布聲明表示被迫停辦「WorldPride 2025」。聲明指出，雖經籌備委員會努力溝通，「InterPride」推翻雙方達成以「WorldPride Taiwan」為名稱的共識，強硬要求在台灣舉辦的活動只能使用城市名，因此要求改名為「WorldPride Kaohsiung」。外交部對籌備委員會被迫停辦活動的情形均有充分掌握，對此結果深表遺憾。

外交部表示，「高雄同志大遊行」去年11月取得「WorldPride 2025」主辦權；經外交部居間協助，洽獲「InterPride」更正新聞稿中對我方的不當稱呼，雙方也達成「WorldPride Taiwan」為活動名稱的共識。

外交部指出，此次活動若能舉行，將是世界同志遊行活動首次在東亞舉辦，對於亞洲及全球追求多元族群平等價值極具意義。我方甚為遺憾「InterPride」基於政治考量，單方推翻雙方共識，破壞彼此合作信任關係導致破局，不但不尊重我方權益及各項努力、傷害亞洲廣大同志社群，也與「InterPride」組織追求的進步價值背道而馳。

外交部強調，台灣作為亞洲第一個同婚合法的國家，致力追求多元平等包容的努力，已在國際間廣獲好評。我方往年辦理各項大型同志遊行活動的事實，也印證台灣為亞洲最有能力舉行「WorldPride」的國家。此次結果雖不盡人意，但不會澆熄台灣人民追求自由平權的熱情。

外交部對「臺灣世界同志遊行籌備委員會」堅持原則，努力爭取我方權益及維護國家尊嚴的努力，表達肯定及敬意。未來也將繼續協助我國平權團體，運用各種管道與國際分享台灣推動平權的經驗與成果。