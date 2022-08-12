民進黨桃園市長參選人林智堅（左）12日在祕書長林錫耀（右）陪同下召開記者會，宣布退選。（郭吉銓攝）

桃園市長參選人林智堅論深陷連環爭議，林今日（12）下午召開記者會，親自宣布退選，並由民進黨桃園選區立委鄭運鵬頂替上陣。但為何黨主席蔡英文一路力挺竟會突然轉彎？最新消息傳出有一份媒體民調顯示，在台大學倫會8日認證林論文抄襲後，國民黨參選人張善政支持度為36.3%，林則跌到25.4%，林落後張高達10.9個百分點，驚人差距恐成總統蔡英文狠下心「臨陣換將」的關鍵。

《ETtoday新聞雲》今日報導指出，一份由桃園地方人士委託媒體所做民調，在台大學倫會8日公布論文審查結果，確認林智堅抄襲並撤其碩士學位後，國民黨參選人張善政支持度為36.3%，林則大幅下降到25.4%，民眾黨的賴香伶為11.6%，林落後張高達10.9個百分點。

林智堅今日下午在記者會上親自宣布，他選擇離開桃園市長選舉的戰場，在另一個戰場捍衛自己的清白，讓選舉回歸正軌。

林智堅更強調，他坦然離開並感謝民進黨上下給予承先啟後的機會，很抱歉他沒有完成大家所託付的任務，半途成為傷兵離開戰場；不過個人的清白是一輩子的，他不會避戰，未來也將持續採取救濟手段去捍衛他的人格與清白。