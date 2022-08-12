在現代社會，太過溫和謙讓不再是一種美德，反而容易被人看輕，而強勢霸道的人往往更站得住腳。《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座個性強勢不輕易妥協，認為這樣才能不受委屈，因此要他們低頭示好並不容易。

▍獅子座

獅子座的人愛面子、自尊心極高，與生俱來的王者氣息，讓他們更加爭強好勝且自信爆棚，對人對事都有很強的控制欲，喜歡掌控一切的感覺。即便有時候意識到自己確實做錯事，他們也不會認錯，一來這會讓他們感覺很沒面子，二來也怕被人抓到把柄而居於下風，所以要他們服軟是件不可能的事。

▍水瓶座

水瓶座的人天生理性又慢熟，雖然平時算不上多麼熱情主動，但也不會刻意對人冷淡，除非他們和別人陷入冷戰，就會將冷漠發揮到極致，不過這不代表他們很絕情，而是太強勢且要面子，如果對方不主動示好，或是不給水瓶一個台階下，那麼就永遠不會有關係破冰的時候。

▍處女座

處女座是典型的完美主義者，總是在挑人家的錯處，對於自己的錯誤反而很難意識到，所以當別人指正出來的時候，處女座就會據理力爭，表現得比較強勢且不輕易認輸，即便意識到自己確實有錯，他們也不會承認，反而會提出謬論證明自己是對的，歸根究柢只是因為愛面子。

▍天蠍座

天蠍座集理智與冷靜于一身，加上有著超乎常人的直覺和第六感，因此無論發生什麼事都能立刻找到合適的解決方案和應對方式。此外，天蠍座也是說一不二的人，絕對不會輕易屈服任何人，更不會向權勢低頭，也正因為如此，他們相當有主見，凡事喜歡按照自己的想法來，非常享受將一切掌握在自己手中的感覺，所以當有人和他們意見相違背時，他們絕不會輕易妥協。