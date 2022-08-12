受到美國升息、全球高科技股股價下跌影響，日本願景基金慘賠，連帶拖累母公司軟體銀行今年4至6月的第一季財報表現，總計虧損3.1627兆日圓，約245億美元，財信傳媒董事長謝金河表示，這是史詩級的巨大虧損，如果再把上一季的2.1兆日圓虧損加上去，半年就虧損5.26兆日圓，也難怪日本媒體虧軟銀「沒有Bank，只剩下Soft」。他進一步分析，軟銀創辦人孫正義過去20年押對寶，成為阿里巴巴創辦人背後最大的金主，阿里巴巴上市，軟銀成最大贏家，但馬雲過去20年的新經濟創富模式，如今似乎已走到盡頭。

謝金河在臉書發文指出，自從馬雲坐冷板櫈之後，軟銀像洩了氣的皮球，業績一路向下，回顧過去20年，孫正義押對馬雲，讓軟銀風生水起，未來軟體銀行如何尋找新的創富模式，可能要靠孫正義翻新投資項目，他直言，馬雲過去20年的新經濟創富模式，也似乎走到盡頭。

「大陸的物聯網產業，一直以來都是燒錢補貼，持續虧損去創造流量，再貼上中國概念，然後印股票換鈔票，到美國上市，讓全球投資人買單，這套模式運行20年」，謝金河提到，過去在低利率，銀根氾濫的時代，上述這方式是點石成金的快捷列車，且一直都是市場主流，但今年到了算總帳的時代。

謝金河舉例，最近滴滴打車股價從18.02跌到1.73美元，近千億美元市值蒸發，超過9成股東表決同意下市；另一家北京優鮮，上市股價11美元，現在跌到0.08美元，已到下市邊緣；一直是東南亞最大電商的蝦皮，去年虧損20.4億美元，今年首季又虧5.8億美元，股價從372.7跌到54.06美元，市值蒸發8成，創辦人李小冬一度是亞洲首富，如今身價也縮水8成，他警告「接下來會有更多企業現出原形。」

謝金河文末強調，孫正義為了求現，把阿里持股從23.9%降到13.9%，南非的Naspers也加大減持騰訊的力道，他直言，過去會讓市場興奮的中國概念，如今已成票房毒藥。