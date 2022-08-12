嘉義縣水上分局水上派出所所長張永龍，今中午2點左右，與同仁到水上鄉一處民宅處理精神狀況異常民眾案件時，在破門進入過程，突遭對方持刀反制。

張永龍左手指、無名指被刀具劃傷，已送台中榮總嘉義分院醫治，而攻擊員警的男子也被壓制強制送醫，水上分局表示已到院關心張永龍狀況，所幸傷勢還算輕微。

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