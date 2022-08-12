桃園市國民黨黨團12日下午緊急召開記者會，指出「換堅」已證實林智堅論文抄襲嚴重影響選情，沒想到竟由一路力挺林智堅的鄭運鵬接棒。（陳夢茹攝）

民進黨桃園市長參選人林智堅（見圖）12日在祕書長林錫耀陪同下召開記者會，宣布退選。（郭吉銓攝）

民進黨桃園市長參選人林智堅12日宣布退選，將由立委鄭運鵬接棒參選，桃園市國民黨黨團緊急召開記者會，痛批「換堅」已證實林智堅論文抄襲嚴重影響選情，民進黨識人不明，徵召沒有誠信、品格的參選人外，臨陣換將竟找來力挺林智堅的鄭運鵬代打，而鄭運鵬任內也沒什麼政績，更大酸「有誰看過鄭運鵬？」。

「民進黨的牛棚裡面真沒什麼人了！」黨團執行長徐玉樹直呼，鄭運鵬在任內推行萊豬、廢國文，身為立委還沒有替桃園向中央爭取統籌分配稅款，讓桃園統籌分配稅款比台南市少好幾百億，現排名第18名，真的是歹戲拖棚，二輪選手比林智堅更差，批評民進黨想再次欺騙桃園。

市議員梁為超表示，林智堅至今還不承認論文有問題，還在尋求救濟，顯然不願意道歉，如果認為自己沒有問題，為何不繼續選，一定是有問題民進黨才會選擇「換堅」，呼籲林智堅趕緊道歉。另外更直呼桃園市不需要備胎，「鄭運鵬過去為桃園付出了什麼？」完全看不到政績。

市議員舒翠玲痛批，林智堅雖然退出選舉但仍滿口謊言，民進黨在提名時就應該善盡提名的職責，蔡英文總統身為一國之尊，卻要求全黨不分是非力挺林智堅，鄭重要求林智堅、蔡英文、鄭文燦、民進黨全部都應站出來向桃園市民道歉，因為你們把桃園市民當白痴在耍。

舒翠玲指出，鄭運鵬不是民進黨的第1人選，請桃園鄉民想想，「過去這幾年誰看過鄭運鵬？」連龜山鄉親甚至都有可能不識鄭運鵬的真面目，只有鄭運鵬在幫林智堅辯護論文抄襲事件時才看過其本人，由此可見鄭運鵬是1個唯黨命是從、是非不分的人。她認為，民進黨現在是黔驢技窮，隨便推出二軍、三軍出來參選，著實讓人無法接受。