近日接連傳出我國民眾遭詐騙至柬埔寨工作，外界關注是否能有防範措施，台灣勞工陣線也呼籲應嚴管「赴海外工作職缺」，對此，勞動部部表許銘春表示，行政院十分重視柬埔寨人口販運議題，也要求人力銀行等應下架有問題的職缺，有一些該修正或檢討的法令，或是能夠扼止的作法都會一併納入。

依就業服務法規定，若未經許可從事就業服務，可處30萬元至150萬元罰鍰，雇主刊登不實廣告也可處30萬至150萬元罰鍰，而就業服務業者（人力銀行）若未善盡善良管理人責任刊登不實廣告也可處30萬至150萬元罰鍰，甚至可以廢除其許可。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌表示，就業服務法要求職缺要有真實性，如果人力銀行業者未善盡管理人責任，也有罰責，今年6月時也發公文至各人力銀行提醒應要查證職缺及檢核工作，近日海外詐騙議題持續蔓延，也會要求人力銀行針對海外廠商身份確認、職缺合理性檢核。

但陳世昌提及，就業服務為協助僱主找員工、員工找工作等媒合工作，但赴柬埔寨的詐騙樣態由警政系統處理，就業服務法要讓業務健全發展，「不正常的聘僱關係」是否能由就業服務法處理仍待討論。