鄭運鵬一路護航挺堅 王鴻薇轟：最沒資格參選就是他

民進黨桃園市長參選人林智堅因論文案風波退出桃園市長選戰，改由立委鄭運鵬參選。國民黨台北市議員王鴻薇炮轟，在這一路林智堅的學術醜聞上，鄭運鵬是民進黨所有立委中唯一一直站在林智堅旁邊，甚至是林智堅的發言人，竟還好意思代替林智堅出來選舉，民進黨到底要低估台灣人民智慧到什麼程度。

王鴻薇直言，民進黨為了要替選舉止血，讓鄭運鵬替代林智堅選桃園市長，但最沒資格替代林智堅參選桃園市長的就是鄭運鵬，在這一路林智堅的學術醜聞上，鄭運鵬是民進黨所有立委中唯一一直站在林智堅旁邊的人，甚至是林智堅的發言人，現在鄭運鵬好像撿到機會可以替代林智堅，竟還好意思代替林智堅出來選舉，難道是林智堅的代理人嗎？

王鴻薇炮轟，民進黨到底要低估台灣人民智慧到什麼程度？如果今天鄭運鵬是一個是非不分、連有沒有抄襲、違反學術倫理、道德底線都搞不清楚的政治人物，憑什麼來選桃園市長？

王鴻薇指出，看到林智堅退選雖然大快人心，但是也看到從民進黨主席蔡英文到全黨為了選舉蒙蔽道德和良知，低估台灣人民智慧，是現在看到了民調裡面民意的反噬，所以才為了選舉止血，而讓林智堅退選。

王鴻薇說，民進黨主席蔡英文應該公開出來向社會大眾道歉，也要為以總統之尊竟發臉書去對抗台大，向台大道歉；另外，一路包庇林智堅的桃園市長鄭文燦也應該退出政壇，鄭文燦還有臉繼續在政壇活動？

王鴻薇強調，她已經向教育部和台大檢舉陳明通違反學術倫理，在這一場學術倫理被掏空、學術詐欺醜聞裡，陳明通應該自行請辭，不能在國安局長位置上，應該靜候調查，讓教育部、台大給全部社會大眾一個公開的交代。

最後，王鴻薇指出，林智堅的論文抄襲在中華大學的部分涉及侵害竹科管理局的智慧財產權，但到目前為止看到竹科管理局還在裝睡、裝傻，她也會繼續追究相關不作為官員是否涉及瀆職，也要讓林智堅在抄襲論文之外，侵害國家智慧財產權也必須做出交代，未來她還是會緊盯，也不排除告發這些涉及瀆職、不作為的相關官員。