國人頻傳遭網路詐騙集團在臉書社團以高薪、免費食宿機票等不實應徵條件，將人拐騙至柬埔寨等國後，就遭沒收護照、限制行動，強迫從事網路詐騙行為，事後甚至衍生凌虐事件，台北市刑大為了加強警示國人避免遭受詐騙集團誘騙出國犯罪，特別在台北車站、機場捷運及客運轉運站等地，設置人形立牌及警示宣導，希望國人多加注意防詐。

台北市刑大大隊為提醒國人至海外(柬埔寨、越南等東南亞國家)求職詐騙避免遭詐部分，全力製作反詐騙宣導人型立牌及宣導桌牌，近日內已擺設於市刑大警察刑事紀錄證明中心大廳內及台北市通往桃園機場匯流處之捷運站(台北車站、北門站及松山機場站)及客運轉運站(國光客運、京站及市府轉運站)等公眾通行處所。

全力防堵國人遭騙至海外工作 ，台北市刑大前進各大交通轉運站宣導。(台北市刑大提供)

全力防堵國人遭騙至海外工作 ，北市刑大前進交通轉運站宣導。(台北市刑大提供)

另宣導桌牌業也擺放至客運轉運站明處、市刑大刑事紀錄證明中心等服務櫃檯及售票櫃檯(國光客運、京站及市府轉運站)，希望有效提醒民眾注意防詐。

另外也全力將反詐騙宣導圖轉由各單位官方粉絲專頁及賴群組等網路媒體平臺推播，短時間內，本官方臉書宣導頁面已觸及達2萬9千多次，轉傳達100之次多。