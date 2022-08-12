前新竹市長林智堅12日宣布退出桃園市長選舉，民進黨立委鄭運鵬（見圖）在立法院舉行記者會表示，他願意接受民進黨選對會的青睞跟徵召，代表民進黨參選桃園市長。（趙雙傑攝）

民進黨桃園市長參選人林智堅因論文門爭議，今天下午宣布退選，改由民進黨立委鄭運鵬接棒參選。鄭運鵬稍早在立訪院受訪表示，林智堅市長承受多委曲與壓力，非常佩服，下階段將要協助林智堅捍衛清白與爭取個人權益，因此，他願意接受民進黨選對會徵召，代表民進黨參選桃園市長，這是榮譽，也是責任。

鄭運鵬指出，這段輔選期間，深刻感受到以前我們是從世界看台灣，現在要由台灣看世界，這個時代，世界需要台灣承擔更多責任，桃園和新竹就必需共同發展，這是他當初歡迎林智堅市長的原因，而他說過的鐵三角會一直存在，現在角色調整，由他來負責打贏桃園選戰，鄭文燦市長與林智堅市長來協助我們，請大家不用擔心。

鄭運鵬說，接下來將會花一小段時間鄭文燦市長的成功政績和林智堅市長的創新政見再加上他的經驗，他本來就是林智堅選戰總幹事，選舉將會按部就班進行，換個角色掌舵速度會加快，桃園隊的目標就是靠政績，靠政見，爭取市民朋友繼續支持。

鄭運鵬提到，這段時間選舉有點逆風，但是逆風也會讓大家覺得比較涼快，他想要告訴很多支持林智堅市長的朋友，我們都很捨不得，但請大家把眼淚留下來，勝選之後再掉下來。責任來了，他就扛，我們會迅速整隊繼續堅定向前，贏得勝選。

鄭運鵬今天特別打上民進黨團總召柯建銘先前贈送的領帶，鄭運鵬說，柯總召一直鼓勵從政就是要大局承擔。這段時間，林智堅承受最多的委屈與壓力，他非常佩服他，也願意全力協助他。