南韓股市周五微幅上揚；市場對於美聯準會收緊貨幣政策，仍持續感到擔憂。

今日走勢震盪，周五南韓KOSPI指數收漲4.16點或0.16%，為2527.94點，為連續第四個交易日上漲。成交量為溫和的4.378億股，總價值約7.89兆韓元(約60.5億美元)。

美七月生產者價格下降速度快於預期，進一步強化了通膨已見頂的看法。

此前周三美公布七月CPI表現，較預期為溫和，此一跡象顯示通膨正在降溫。但是關於聯準會將在多大程度升息，不確定性依舊存在。市場人士認為，韓股不可避免將受到聯準會不確定性的影響。

三星電子升0.5%，報6.02萬韓元。週五稍早，三星副會長、集團實際掌權人李在鎔獲得總統尹錫悅的特赦。

現代汽車上漲1.55%，報19.6萬韓元。浦項鋼鐵也上漲0.97%，報25.95萬韓元。

浦項鋼鐵的貿易子公司浦項大宇(POSCO International)漲9.31%，報2.46萬韓元。該公司宣布將併入浦項能源，以加快往綠色能源業務的轉型。

電池公司樂金能源解決方案(LGES)跌2.44%。貨櫃航運公司HMM也下跌3.56%。