大聯盟進入下半季激烈爭奪，幾支強都拿下超過70勝戰績，而除了誰能豪奪世界大賽冠軍，年度獎項也是熱議話題，明星賽結束後聯盟官網就公佈上半季賽揚獎票選領先者，如今經過一段時間排名有所改變，近期模擬投票中老將韋藍德(Justin Verlander)逆襲登上美聯首位，國聯還是由馬林魚阿坎塔拉(Sandy Alcantara)穩坐。

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想奪下賽揚獎可沒那麼容易，除勝投、自責分率是重大指標，被安打率、每局被上壘率、三振數都會列入專家參考範圍，上半季結束時光芒左投麥克拉納漢(Shane McClanahan)在美聯領先群雄，從39位專家手中豪奪34張第1名選票，不過下半季狀況略有下滑，反倒原本落後的韋藍德一飛衝天，目前15勝3敗自責分率僅1.85，成為美聯最大熱門。

韋藍德在近期票選獲得27張第1名選票，白襪王牌希斯(Dylan Cease)緊追在後，而麥克拉納漢則落倒第3位置，接著是藍鳥馬諾亞(Alek Manoah)及高斯曼(Kevin Gausman)。國聯部分仍由馬林魚阿坎塔拉穩坐龍頭，雖然戰績只有10勝5敗，但自責分率僅2.01，期間達成3場完投，累積166局投球也是聯盟最多，他獲得了36張第1名選票。

他後頭有釀酒人柏恩斯(Corbin Burnes)，目前戰績8勝5敗自責分率2.45，累積175次三振，與上半季差距不大，接著依序是勇士王牌左投佛萊德(Max Fried)、道奇擁有13勝1敗的岡索林(Tony Gonsolin)、費城人諾拉(Aaron Nola)，原本上半季還在前5的巨人左投羅棟(Carlos Rodon)未在列，下半季他表現也略微下滑，只能說競爭實在很激烈！