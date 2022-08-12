北漂青年周欣怡（左二）返鄉創辦慢漫小畫室推動障礙者藝術陪伴。（洪榮志攝）

慢漫小畫室將打造成為漁光島在地藝文品牌，體現社區共融共好。（洪榮志攝）

運用藝術療癒心靈是治療精神疾病的重要方法之一，從事障礙者職訓工作13年的北漂青年周欣怡，有感於障礙者教育資源的缺乏，毅然返回故鄉台南，並與2名具美術相關背景的夥伴，在瑞復益智中心創辦慢漫小畫室，除推動障礙者藝術陪伴課程，將弱勢陪伴轉化為地方藝文發展起點外，還將打造成為漁光島在地藝文品牌，體現社區共融共好。

周欣怡生在台南、長在台南，之後前往北部求學發展。她表示，2012年開店接觸到位於漁光島的瑞復益智中心，之後因媽媽臥床，成為障礙者的家屬，讓她深刻感受到社會福利的僵化；幾年後母親過世，她便開始全心投入協助障礙者。

由於曾有13年的障礙者職訓工作經歷，周欣怡思考如何運用自身專業，協助故鄉障礙者改善自身處境後，選擇投入藝術陪伴的行動，希望激勵障礙者透過藝術創作，表達自身所感受的世界，並將優秀的作品，轉化為教育繪本、LINE貼圖、藝術商品等有價資源，並運用所得繼續輔助藝術陪伴課程。

周欣怡強調，「我們用藝術陪伴障礙者，讓他們表達出自己的想法，不被社會忽略，希望透過此一平台展現能力，獲得自立的可能。」

周欣怡還向文化部爭取青年村落文化行動計畫經費，在瑞復益智中心創辦慢漫小畫室，除提供各式動、靜態沈浸式藝術體驗課程，以及團體、企業客製藝術共融方案外，還與安平區公所合辦漁光點點市集，推動地方藝術創生、社區共融。

「支持慢漫不完全是公益」，周欣怡強調，因為幫助社會福利健全、幫助社會進步，就是幫助自己及下一代的未來；每個人老了多少都會失能，希望對障礙者的歧視越少、無障礙環境越多，這是他們想要永續推動的目標。